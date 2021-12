Georgisches Trio fällt zweimal auf

Schloß Holte-Stukenbrock

Am frühen Mittwochmorgen des 1. Dezember haben sich um 0.22 Uhr Zeugen bei der Polizei gemeldet und machten Angaben über drei Männer, die sich an einem abgestellten Auto auf dem Gelände einer Autowerkstatt an der Oerlinghauser Straße in Schloß Holte-Stukenbrock zu schaffen machten.