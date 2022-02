Geplanter „Umgriff“ wirft Fragen auf

Blick auf einen Teil des Haller Stadtzentrums aus der Vogelperspektive. In der Mitte ist der Kirchplatz mit der Johanniskirche („Haller Herz“), links die Lange Straße, die laut Leitbild als „Zukunftsort

Wenn das städtebaulich-funktionale Leitbild als Orientierungsrahmen und quasi Leitplanke für die Planungen der Stadt fungiert, wie ist vor diesem Hintergrund dann die Diskussion mit Bürgern zu bewerten, zu der in diesen Tagen in einem Online-Format eingeladen worden war? Bei zwei wesentlichen Konfliktpunkten (Verkehr und alte Häuser) blieb es auch nach der Bürgerveranstaltung unklar, in welche Richtung die Politik, die letztlich entscheiden muss, gehen wird.