Gerbereimuseum Enger: So weit sind die Sanierungsarbeiten

Unzählige Stunden Arbeit sind in den Ausbau der Lohgerberei geflossen, sagt Karsten Glied (links). So war die komplette Dachkonstruktion erneuert worden.Für die Fenster waren enge Absprachen mit den Denkmalbehörden nötig. Inzwischen Auch wenn das Haus noch eingerüstet ist: Wer die alte Gerberei Sasse kennt, weiß, was hier schon alles erneuert wurde. Durchbruch mit Blick in den neu gestalteten Teil der Gerberei. Die alten historischen Wände bleiben stehen.

Foto: Kathrin Weege