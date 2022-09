Gerd Volgmann bester Boccia-Sportler

11. Offene Stadtmeisterschaft auf der Anlage des FC Stukenbrock lockt 24 Teilnehmer an

Schloß Holte-Stukenbrock

Auf der Anlage des FC Stukenbrock wurde am Wochenende zum 11. Mal die Offene Boccia-Stadtmeisterschaft im Einzelwettbewerb ausgetragen. Insgesamt 24 Teilnehmer, darunter fünf Jugendliche im Alter bis 14 Jahren, waren am Kruskotten am Start und kämpften dreieinhalb Stunden um den Sieg.