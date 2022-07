Gericht: Hahn „Magda“ darf weiter im Wohngebiet krähen

Mitten in einem bevorzugten Bad Salzufler Wohngebiet lebt in einem Vorgarten ein Hahn mit fünf Hennen. Sein Krähen ist der Auslöser eines lange schwelenden Nachbarschaftsstreits, der jetzt vor dem Amtsgericht Lemgo verhandelt wurde.

Eines der vier Küken, die vor Jahren im Hühnergehege eines Bad Salzufler IT-Administrators geschlüpft waren, wirkte besonders zart. „Es war auffallend ruhig und zutraulich. Wir hatten keinen Zweifel, dass es eine Henne war, und nannten es Magda“, erzählt der 50-Jährige. Doch „Magda“ wuchs zu einem Hahn heran, dessen Krähen Nachbarin Jutta K. (77) und ihrem Lebensgefährten Friedrich-Wilhelm B. (76) mächtig auf die Nerven geht. Seit Jahren, sagt B., litten sie jetzt unter dem Vogel. „Wir sind kaum noch im Garten, weil der Hahn so laut ist.“ Mit einem Schallpegelmessgerät habe er einmal 83 Dezibel ermittelt, erzählt der frühere Ratsherr, und vor einigen Tagen habe der Hahn morgens 33 Mal gekräht. „So ein Tier gehört doch nicht mitten in ein Wohngebiet!“

Dritter Prozess

Zwei Prozesse hat Friedrich-Wilhelm B. schon angestrengt, um seinem Nachbarn die Tierhaltung zu untersagen, aber beide Male wurde die Klage aus formellen Gründen abgewiesen. Auch der Versuch, beim Schiedsmann eine Einigung zu erzielen, schlug fehl, weshalb diesmal die Lebensgefährtin Jutta K. Klage mit dem Ziel einreichte, dem Nachbarn die Geflügelhaltung wegen Ruhestörung zu untersagen.

Klägerin den Tränen nahe

Die 77-Jährige war zeitweise den Tränen nahe, als sie vor Gericht ihre Sicht der Dinge schilderte: „Ich kann nur noch Mittagsschlaf halten, wenn ich die Fenster schließe. Manchmal drehe ich sogar das Radio lauter, um das Krähen nicht zu hören.“ Für einen Tag im Juni legte die Frau ein Lärmprotokoll vor: „Zwischen 8.30 und 8.45 Uhr hat er zwölfmal gekräht, zwischen 9 Uhr und 9.51 Uhr 18 Mal und zwischen 10.14 und 10.20 Uhr sieben Mal.“ Auch andere Nachbarn klagten über den Hahn, erklärte Jutta K.

„Magdas“ Besitzer wehrt sich

„Magdas“ Besitzer bestritt jedoch, dass sein Vogel übermäßig krähen würde, und sagte, er sei den Nachbarn schon entgegengekommen: „Ich habe das Gehege umgesetzt und so weit wie möglich von ihnen entfernt aufgebaut. Zwischen den Tieren und unseren Nachbarn steht jetzt unser Haus.“ Außerdem habe er einen schallisolierten Hühnerstall gebaut, den er morgens nicht vor acht Uhr öffne. Es sei auch nicht so, dass der Hahn in der Mittagszeit krähe: „Da ruhen sich die Tiere aus und legen sich in ihr Sandnest.“ Es gebe auch Tage, an denen „Magda“ gar nicht zu hören sei. Der Mann sagte, er halte die Vögel zur Selbstversorgung: „Wir essen die Eier. Die Hühner lassen wir leben.

Keine gütliche Einigung

“

Richter Fatih Tekin versuchte zu vermitteln. Er machte klar, dass ein Verbot der kompletten Geflügelhaltung nicht in Frage komme und schlug vor, dass die Klägerin „Magdas“ Besitzer eine Entschädigung zahlt, wenn der den Hahn abschafft. Jutta K. war einverstanden, der Hühnerhalter aber nicht: „Der Hahn sorgt für Ordnung. Ohne ihn picken sich die Hennen gegenseitig die Federn aus.“

Das Hühnerhaus mit Doppelverglasung steht inzwischen im Vorgarten, weit vom Nachbarhaus entfernt. Foto: Althoff

Weil eine gütliche Einigung nicht möglich war, musste der Richter entscheiden – und er wies die Klage ab. Denn Jutta K., die ohne Anwalt erschienen war, hatte nach Ansicht des Richters nicht dargelegt, dass das Krähen die Nutzung ihres Grundstücks „wesentlich beeinträchtigt“. Dazu reiche das Lärmprotokoll eines Tages einfach nicht aus, sagte der Richter.

Mit dem Urteil ist die Geschichte um „Magda“ aber noch nicht zu Ende: Am 4. August findet der nächste Prozess gegen den Hühnerhalter statt. Dann will Friedrich-Wilhelm K. noch einmal sein Glück vor Gericht versuchen.