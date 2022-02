Gericht verurteilt Rechtsanwalt (56)

Mandantengeld in fünfstelliger Höhe veruntreut – 9000 Euro Geldstrafe

Bielefeld

Wegen Untreue hat das Bielefelder Schöffengericht einen Rechtsanwalt (56) zu einer Geldstrafe von 9000 Euro (180 Tagessätze zu je 50 Euro) verurteilt. Der für Sozialrechtsfälle zuständige Jurist hatte nach Überzeugung der Vorsitzenden Richterin Astrid Salewski Mandantengeld in fünfstelliger Höhe unberechtigterweise zu lange zurückbehalten und erst nach einem Rechtsstreit ausgezahlt. Verteidiger Peter Wüller kündigte an, in Berufung gehen zu wollen.

Von Volker Zeiger