Germeter Schwestern feiern Jubiläum

Sie gehören zu Germete wie die Heilquellen, der Kurpark oder die Schützen: die christlichen Schwestern der Gemeinschaft Serviam. Ihr Herz-Jesu-Institut feiert an diesem Dienstag, 22. Februar, ein besonderes Datum. Vor genau 100 Jahren wurde es von Pfarrer Wilhelm Meyer in Unna gegründet. Vier Jahre später zog die Gemeinschaft auf Engagement der Familie Tillmann nach Germete. Der Luftkurort ist bis heute ihr Stammsitz.

Für die Gemeinschaft der Schwestern ist das natürlich ein Anlass zurückzublicken und in ein für die Gemeinschaft spannendes Jahr zu starten, dessen Höhepunkt ein Fest der Begegnung auf dem Anwesen der Gemeinschaft an der Germeter Quellenstraße sein wird. Aber auch die Zukunft des Herz-Jesu-Instituts wird thematisiert.

An diesem 22. Februar wird zunächst der Gründungstag in Deutschland, aber auch in Brasilien, Bolivien und in Angola, wo die Germeter Schwestern ebenfalls tätig sind, gefeiert. In Germete gibt es nur eine kleinere, interne Zusammenkunft. In Übersee, vor allem in Brasilien, sind jedoch größere Eucharistiefeiern geplant.

Gemeinsam mit der Dorfbevölkerung, Freunden und Ehrengästen soll dann am Wochenende 24./25. Juni auf dem Anwesen der Schwestern in Germete gefeiert werden. Am Freitag, 24. Juni, zunächst im kleinen Kreis der Schwestern aus allen Standorten. Am Samstag, 25. Juni, steht das große „Fest der Begegnung“ an. Dabei soll es viel Kultur, ein gemeinsames Mittagessen, aber auch einen Austausch mit den Gästen geben. Die Parkanlage ist geöffnet, ebenso der weithin bekannte Sinnesgarten.

Erwartet wird an diesem Tag auch Weihbischof Matthias König, der mit den Besuchern die Eucharistie von 11 Uhr an feiern wird. Eröffnet wird an diesem Tag im Brunnensaal auch eine aufwendig gemachte Dokumentation der Gemeinschafts-Geschichte.

Um die Zukunft soll es in diesem Jahr aber auch gehen. Aus gutem Grund: 75 Schwestern zwischen 54 und 98 Jahren gehören weltweit der Gemeinschaft an. In Deutschland sind es noch 23 Schwestern, deren Durchschnittsalter aber bei 88 Jahren liegt. Sechs von ihnen leben bereits im Seniorenzentrum Sankt Johannes in Warburg und nicht mehr in Haus Germete. Nur eine Schwester in Deutschland steht noch im aktiven Berufsleben. Wie kann es also in Germete weitergehen?

All das soll in den Wochen nach dem Jubiläumsfest im Juni in einer Institutsratssitzung in Germete besprochen werden. Die Leiterinnen aller Regionen sowie 20 Schwestern und Mitglieder des Freundeskreises aus Brasilien, Bolivien und Angola kommen dann mit den in Deutschland lebenden Schwestern zusammen. „Wir schauen nach vorne und bleiben offen für das, wohin der gegenwärtige Gott UNS führen will“, sagt Schwester Irene Schaeffer, die viele Jahre die deutsche Region geleitet hat.

Was das bedeuten könnte, zeigt sich bereits an einer Strukturentscheidung: Schwester Ignes Sehem hat 2019 die Regionalleitung in Germete übernommen. Die 72-Jährige stammt aus Brasilien.

Aus der Geschichte

Die 100-jährige Geschichte des Herz-Jesu-Institutes hat viele Schlaglichter. Sie werden zum Jubiläum im Juni in einer Ausstellung dargestellt, die im Brunnensaal des Schwesternanwesens gezeigt wird. Im Frühjahr soll sie auch im Museum im Stern gezeigt werden:

1922: Gründung des Herz-Jesu-lnstitutes für Familienpflege und Seelsorgehilfe durch Pastor Wilhelm Meyer (geb. 1879).

Pastor Wilhelm Meyer war Gründer der Serviam-Gemeinschaft Germete. Foto: Dorfarchiv Germete

1924: Die wachsende Gemeinschaft erhält die Bischöfliche Anerkennung.

1926: Haus Germete wird zum Zentrum der Gemeinschaft.

Steine wurden von den Germeter Schwestern vor dem Krieg selber hergestellt. Foto: Dorfarchiv Germete

1933/1937: Die Schwestern bauen das Josefshaus mit einer größeren Kapelle. Diese wird von der Künstlerin Else Birks ausgemalt.

1938: Die ersten Schwestern der Gemeinschaft werden nach Brasilien gerufen.

1939: „Auflösung“ der Gemeinschaft durch die Geheime Staatspolizei der Nazis.

1945/1946: Die Schwestern sammeln sich wieder und können auch das Haus Germete zurückerwerben.

1949: Die stetig wachsende Gemeinschaft beginnt mit dem Aufbau der brasilianischen Region im Staate Santa Catarina.

1957: Der Gründer und geistliche Leiter des Institutes, Pastor Meyer, stirbt.

Die Grabstätte von Pfarrer Wilhemn Meyer befindet sich in einer Krypta am Schwesternhaus in Germete. Foto: Dorfarchiv Germete

1963: Die Gemeinschaft verbreitet sich auch in anderen Staaten Brasiliens – in der Region Goiánia.

1978: Die ersten brasilianischen und deutschen Schwestern gehen nach Bolivien, wo mittlerweile eine neue Region mit jungen Bolivianerinnen heranwächst.

1972/1982: Haus Germete wird zur Erholungs- und Bildungsstätte.

1989: Das ehemalige Regionshaus der Schwestern zwischen Germete und Ossendorf wird zum Landhaus am Heinberg und zur christlichen Freizeit- und Bildungsstätte – ganz im Sinne der Schwestern.

1999: Zum ersten Mal wird eine brasilianische Schwester zur Leiterin des gesamten Herz-Jesu-Institutes/Serviam gewählt.

2002: Eine brasilianische und eine bolivianische Mitschwester übernehmen im Frühjahr 2002 eine neue Aufgabe in Mosambik/Afrika.

2004: Das Josefshaus wird zur „Ökumenischen Herberge“ der Zukunftswerkstatt Ökumene, getragen von den Germeter Schwestern und der Ökumenischen Gemeinschaft und dem Laurentiuskonvent in Wethen.

2010: Drei brasilianische Schwestern werden als Missionarinnen nach Angola/Luanda entsandt.

2010: Das Haus Maria am Heinberg, einst Ruhesitz betagter Schwestern, wird aufgegeben. Pflegebedürftige Schwestern ziehen ins Seniorenzentrum Sankt Johannes.

2011: Haus Maria wird von der Maronitenmission Deutschland übernommen.

2015: Haus Maria wird zur Flüchtlingsunterkunft der Stadt Warburg.

2019: Das Haus Maria wird abgerissen und das Gelände renaturiert.