Gern genutzt, oft verflucht

Etwa 500 E-Scooter bieten die Leihfirmen derzeit in Herford an. Diese werden nach Angaben der Stadtverwaltung gut genutzt. Es häufen sich allerdings die Beschwerden über unsachgemäß abgestellte Roller, die Geh- und Radwege versperren.

Die Nutzung von E-Scootern polarisiert. Seit Anfang 2020 werden sie auf Leihbasis auch in Herford angeboten. „Die Vermietung wird sehr gut angenommen. Allerdings gibt es auch in Herford kontinuierlich Beschwerden von Bürgern, dass die Anbieter und die Nutzer die E-Scooter auf den Geh- und Radwegen oder an Engstellen abstellen, so dass Fußgänger, Rad- und Rollstuhlfahrende nicht mehr ausreichend Platz zum Passieren haben“, teilt die Stadtverwaltung mit.