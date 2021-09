Gerry Weber geht neue Wege

Der Haller Damenmodekonzern Gerry Weber AG sieht neue Chancen im stationären Handel. Einerseits eröffnet das Unternehmen an einzelnen, ausgewählten Top-Standorten Filialen. Andererseits sollen Kooperationen mit dem Wäschehersteller Triumph sowie der Naturkosmetikmarke „Und Gretel“ das Angebot in den Modeläden abrunden und zusätzliche Einnahmen bringen.

Filialen in Top-Lagen – Kooperationen mit Triumph und Kosmetikmarke „Und Gretel“

Lippenstifte, Make-up und Mascara zwischen Schals, Hosen und Kleidern: Gerry Weber setzt auf Kooperationen in seinen Stores.

In der für den stationären Einzelhandel schon vor der Corona-Krise schwierigen Situation eröffnen sich inzwischen nicht zuletzt durch niedrigere Pachten neue Möglichkeiten, Filialen wirtschaftlich zu betreiben – auch in besten Lagen. Die Mietkosten zählen zu den wesentlichen Aufwandsposten im Filialnetz – vielerorts sind sie aber in der Einzelhandelskrise und der Pandemie gesunken.