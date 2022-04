Gerry Weber verlässt Herford

Das Ladensterben in der Innenstadt geht weiter: Mit Gerry Weber verlässt das nächste namhafte Unternehmen die City. Spätestens Ende Juli wird das Bekleidungsgeschäft am Alten Markt zum letzten Mal geöffnet haben.

Filiale am Alten Markt schließt Ende Juli nach zehn Jahren

Noch hat der Gerry-Weber-Shop geöffnet, doch die Tage sind gezählt: In wenigen Wochen schließt der Laden.

Das bestätigte Konzernsprecherin Kristina Schütze auf Anfrage dieser Zeitung. „Der Mietvertrag läuft zum 31. Juli aus. Wann der letzte Verkaufstag sein wird, ist noch unklar.“ Es könnte also durchaus sein, dass Gerry Weber der Hansestadt schon eher den Rücken kehren wird. In der Pandemie hatte der Shop in Top-Lage mangels Kundschaft die Öffnungszeiten verringert.