Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock gewinnt Demokratiewettbewerb des Kreises

Das Preisgeld in Höhe von 2500 Euro soll helfen, das Projekt zu realisieren. „Die Idee kommt aus der Oberstufe. Die Schüler wollen eine Zeitung für Schüler machen. An der Gesamtschule haben wir bereits Medienscouts, die zu Themen wie Fake News arbeiten. Die Schüler wollen Themen aus der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock aufgreifen, die Jugendliche interessiere, und mehr Teilhabe am politischen Geschehen in der Stadt ermöglichen“, sagt die Leiterin der Gesamtschule, Daniela Hartmann. Um das Redaktionsteam darauf vorzubereiten, sollen Workshops für journalistisches Schreiben angeboten, Experten eingeladen und das Handwerk vermittelt werden. Es gehe darum, Informationen zu transportieren, aber auch die Meinung von Schülern abzubilden. „Das Projekt ist allein aus der Schülerschaft entstanden, Schüler haben auch den Antrag gestellt“, sagt Daniela Hartmann, die stolz ist auf die demokratischen Prozesse in der Gesamtschule. Zum Team, das den Antrag initiiert hat, gehören die Schülersprecher der EF, Henry Solz und Larissa de Vlaming, Jana Otte, Leonie Sophie Boldt und Carmen Aschhof.

