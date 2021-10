Geschäfte in Höxter am 30. Oktober bis 23 Uhr geöffnet

Die Werbegemeinschaft Höxter veranstaltet am Samstag, 30. Oktober, das beliebte Einkaufen im Lichterglanz in der Höxteraner Innenstadt. Die teilnehmenden Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet.

„Nachdem das Late-Night-Shopping 2020 auf Grund der Corona-Pandemie etwas kleiner ausgefallen ist, ist die Freude in diesem Jahr umso größer, dass der Lichterglanz nun mit all seiner Attraktivität wieder stattfinden kann“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Feuerspucker

Es erwartet die Besucher ein wahres Meer aus Lichtern und Kerzen – untermalt von harmonischer Musik und bunten Illuminationen an den Häusern. Auf dem Marktplatz spielt das Akustik-Duo Müller & Riehl. Für ein weiteres Highlight wird das Ensemble Feuerflut mit Feuerkunst und Musik in der Fußgängerzone sorgen.

Viele Kerzen brennen

Zahlreiche Gebäude in der Innenstadt werden mit bunten Strahlern illuminiert, Kerzen werden den Marktplatz und die Nikolaikirche schmücken. Die Kirche ist zwischen 18 und 22 Uhr geöffnet. Zwischen 19.30 Uhr und 20.15 Uhr wird eine Schola aus Lüchtringen vor allem meditative Lieder aus dem französischen Taizé singen.