Nach coronabedingter Pause fand die Jahreshauptversammlung des Naturkundlichen Vereins Egge-Weser am Landhaus am Heinberg in Warburg statt. Im Vordergrund stand die Berichterstattung über Projekte wie das „Grüne Klassenzimmer“ am Bielenberg in Höxter sowie über Exkursionen und Pflegeeinsätze zum Beispiel am Bastenberg in Amelunxen.

Außerdem freuten sich die Teilnehmer über den großen Erfolg des neuen Falter-Atlas. Dieser Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen bietet durch reichhaltige Bebilderung und kurze Texte einen informativen Eindruck von der Vielfalt der Schmetterlinge im Kreis Höxter. Der Falter-Atlas kann weiterhin über den NEW oder die Landschaftsstation kostenlos bezogen werden. Der Verein freut sich über eine Spende, die dem Naturschutz zu Gute kommt.

Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen wurden der Vorsitzende Ralf Liebelt und die zweite Vorsitzende Manuela Siewers in ihren Ämtern bestätigt. Der Verein bedankte sich sehr herzlich bei der langjährigen Geschäftsführerin Irmgard Beinlich für die geleistete Arbeit und engagierte Unterstützung. Barbara Neubacher wurde zur neuen Geschäftsführerin gewählt. Den erweiterten Vorstand des Vereins bilden nun Dr. Burkhard Beinlich, Lena Dienstbier, Dr. Tanja Haus-Maciej, Rolf Kirch, WernerKruck, Dr. Mathias Lohr, Dr. Frank Schlütz, Peter Thiele und Marie-Luise Weiffen.