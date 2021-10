Geschenke für bedürftige Kinder

Enger

Etwas Praktisches, etwas zum Spielen und etwas zum Naschen – so könnte man in Abwandlung eines bekannten Werbeslogans die Tipps für die Befüllung der weihnachtlichen Schuhkartons beschreiben, die auch in diesem Jahr wieder bedürftigen Kindern in Osteuropa das Weihnachtsfest verschönern sollen. Bis zum 15. November werden die Päckchen in der Volksbank und der Star-Tankstelle in Enger angenommen.

Von Ruth Matthes