Geschichte der Schule kritisch hinterfragt

Vier Schülerinnen der Jahrgangsstufe zehn konnten die Jury des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten von ihrem Beitrag überzeugen. Sie erhielten nun im Bonner Haus der Geschichte einen Landessiegerpreis für ihr Forschungsprojekt mit dem Titel „Sport an St. Kaspar: die längste Zeit ‚reine Jungensache‘“.

Nach der Preisverleihung zeigen Lea Schopohl, Finja Krell, Nele Heinemann und Franziska Schäfer (von links) mit ihrem Lehrer Jörg Lange am Haus der Geschichte ihre Urkunden.

Nele Heinemann, Finja Krell, Franziska Schäfer und Lea Schopohl wurden somit für ihre kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte ihrer Schule geehrt – als einziges Team aus dem Kreis Höxter. In einer Gesprächsrunde mit den Siegern würdigten Dr. Simone Mergen (Haus der Geschichte), Mattias Otto (Bildungsministerium NRW) und Gabriele Woidelko (Körber-Stiftung) die Bedeutung des Wettbewerbs und die von den Landessiegern gezeigten Leistungen. Dotiert ist der Preis mit 500 Euro.

„Die Auszeichnung in Bonn innerhalb eines solchen Rahmens war sicherlich ein besonderes Erlebnis, das die Vier sich mit ihrer Arbeit aber auch wirklich verdient haben“, ist Lehrer Jörg Lange, der die Gruppe im Wettbewerb betreut hat und nun nach Bonn begleitete, überzeugt. Dort bestand neben der Preisverleihung auch die Möglichkeit, sich mit den anderen Teilnehmern auszutauschen. Somit erhielten die Neuenheerserinnen interessante Einblicke in die Forschungsarbeiten ihrer Mitstreiter, was etwa Nele als besonders wichtig hervorhob.

Gespannt blicken die Schülerinnen nun auf die Auszeichnung der Bundessieger; in wenigen Wochen werden auch diese prämiert – nominiert sind für diesen Preis alle Landessieger.