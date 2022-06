Geschichte modern interpretiert

Gesamtschüler präsentieren in Schloß Holte-Stukenbrock „Das ewige in der Kunst – antike Vorbilder“ – Besucher begeistert von Ausstellung

Schloß Holte-Stukenbrock

So viele antike Schönheiten gab es in der Gesamtschule noch nie zu bewundern. Viel Lob gab es bei der Vernissage „Das ewige in der Kunst – antike Vorbilder“ am Freitag in der Aula der Gesamtschule am Standort Hallenbad. 30 Schüler der Jahrgangsstufe Q 1 präsentierten dort ihre Werke, die während des Schuljahres im Rahmen des Kunstprojektes unter der Leitung von Kunstlehrerin Sylvia Schweighardt entstanden sind.

Von Uschi Mickley