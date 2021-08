Geschichten am Krankenbett

Da ist zum Beispiel eine ältere Frau, die am Herzen operiert wurde. Sie erinnert sich an einen Urlaub auf Amrum. „Ich war mit meinem Mann abends am Strand spazieren. Wir wollten schwimmen, hatten aber keine Badekleidung dabei. Nach kurzem Zögern zogen wir unsere Sachen aus und sind nackt im Meer baden gegangen. Es war herrlich!“

