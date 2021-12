Geschichten zum Leben erweckt

Mit Engagement und Lesefreude übten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a bis e fleißig, um vorbereitet und möglichst gelassen anzutreten. Bei wem sitzen die Betonungen am besten? Wer zieht das Publikum am stärksten in den Bann? Allen fünf Teilnehmerinnen gelangen tolle Vorträge, so dass den Juroren eine Entscheidung sehr schwerfiel. Milena aus der 6d gelang es nach Ansicht der Jury jedoch besonders gut, den Figuren des von ihr ausgewählten Jugendbuches „Der Weltenexpress – zwischen Licht und Schatten“ von Anca Sturm, eine lebendige Stimme zu verleihen. Bundesweit nehmen jährlich rund 600.000 Schüler der sechsten Klassen am größten und traditionsreichste Schülerwettbewerb Deutschlands teil.