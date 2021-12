Geschichtliche Inhalte vertiefen

Die Bedeutung außerschulischer Lernorte ist für die ganzheitliche Bildung, gerade in der heutigen Zeit, unumstritten. Grund genug für das Gymnasium St. Xaver, eine intensive Kooperation in Form einer Bildungspartnerschaft mit dem Heinz-Nixdorf-MuseumsForum (HNF) in Paderborn einzugehen, die nun offiziell besiegelt wurde.

Museen sind wie Schulen der Vermittlung von Wissen, lebensweltlicher Orientierung und kultureller Bildung verpflichtet. Die unmittelbare Begegnung mit originalen Zeugnissen und Objekten an einem authentischen Lernort wie dem Museum ist eine ideale Ergänzung der schulischen Unterrichtsgestaltung. Das HNF als Museum für Informations- und Kommunikationstechnologien ist dabei vor allem der (Medien-) Bildung der Schüler verpflichtet.

5000 Exponate im HNF

Eröffnet 1996 und benannt nach dem Paderborner Computerpionier und Wirtschaftsunternehmer Heinz Nixdorf, ist das HNF das größte Computermuseum der Welt. Das Museum präsentiert in seiner Dauerausstellung 5000 Jahre Geschichte der Informations- und Kommunikationstechnik. Auf 6000 Quadratmetern sind mehr als 5000 Exponate zu sehen. Zudem stehen das Schülerlabor „coolMINT und das Schülerforschungszentrum zur eigenständigen Recherche zur Verfügung.

Bei der geschlossenen Bildungspartnerschaft setzen sich das HNF und das Gymnasium St. Xaver als Kooperationspartner vor allem zum Ziel, kulturgeschichtliche und mediendidaktische Inhalte zu vertiefen, das Interesse für MINT-Themen zu steigern und die kritische Reflexionsfähigkeit der Lernenden zu schärfen. In der konkreten Umsetzung kann dies bedeuten, dass einzelne Kurse und Schüler an Führungen oder Workshops der Medien- und Museumspädagogik teilnehmen oder Module im Schülerlabor durchführen, beispielsweise das Programmieren von Robotern.

Eintrittskarten für Familien

„Bereits fest geplant ist, dass wir mit unseren fünften Klassen – ausgehend vom Informatik-Unterricht – im Januar das HNF besuchen und dort Technikgeschichte hautnah erleben werden, freut sich Severin Girolstein, Initiator der Kooperation. Zusätzlich stehen der Schulgemeinde des St. Xaver auch noch Familien-Dauereintrittskarten in das HNF zur Verfügung, die im Sekretariat der Schule ausgeliehen werden können.

Im Beisein der Koordinatorin für Bildungspartnerschaften im HNF, Irmgard Rothkirch, sowie den zuständigen Koordinatoren am St. Xaver, Benedikt Speer und Severin Girolstein, unterzeichneten Museumsleiter Dr. Jochen Viehoff und Schulleiter Antonio Burgos nun die Kooperationsvereinbarung und freuen sich darauf, die Bildungspartnerschaft mit Leben zu füllen, um den Xaverianern somit viele gewinnbringende neue Lernmöglichkeiten zu ermöglichen.