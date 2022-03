Geschichtsstationen als digitale Radtour

Auch in der Gemeinde Schlangen haben Planungen hierzu bereits begonnen. Der Auftrag kam vom Kreistag Lippe. Dabei kooperiert die LTM mit den Sachverständigen des Allgemeinen Deutschen Farrad-Clubs (ADFC) Lippe, die die Routenvorschläge auf Herz und Nieren prüfen und kompetent weiterentwickeln. Anschließend werden die Touren dann digital aufbereitet und veröffentlicht.

Rechte der Eigentümer bleiben gewahrt

Fachkundige Organisationen wie der ADFC berücksichtigen bei einer Prüfung nicht nur die Qualität der geplanten Tour, sondern auch, dass in deren Verlauf nicht die Eigentumsrechte anderer verletzt werden. So werden in privaten Portalen oft ungeprüfte Routen veröffentlicht, was hier und da zu Irritationen führen kann.

Drei der lippischen Kommunen haben sich bereits auf den Weg gemacht und digitale Touren-Vorschläge in Abstimmung mit dem ADFC Kreis Lippe entwickelt. Die Gemeinde Schlangen gehört zu den weiteren lippischen Kommunen – wie Detmold, Horn-Bad Meinberg, Kalletal und Lügde – die hierzu Planungen aufgenommen haben.

„Das Thema beschäftigt uns seit Sommer vergangenen Jahres“, sagt Schlangens Bürgermeister Marcus Püster. „Ich könnte mir etwa vorstellen, den einzigartigen Rundweg zu den Geschichtsstationen durch alle drei Ortsteile zu einem Fahrradweg umzufunktionieren und dann zu digitalisieren.“ Das Thema Radtourismus stehe bei der Gemeinde Schlangen deutlich im Fokus. Vor einiger Zeit war die Kommune als 27. Mitglied auch der Römer-Lippe-Route beigetreten.

Lage macht den Anfang

Den Auftakt zu den digitalen Radrouten macht die Stadt Lage: Die erste von fünf digitalen Touren in der Zuckerstadt wird am Mittwoch, 24. März, um 14 Uhr am Marktplatz eingeweiht. Nach einleitenden Worten durch Lippes Landrat Dr. Axel Lehmann wird die zehn Kilometer lange Tour mit Bürgermeister Matthias Kalkreuter erradelt. Im Industriemuseum Ziegelei Lage ist ein Zwischenstopp mit Verpflegung geplant. Eine Anmeldung ist bis Montag, 21. März, möglich und erfolgt über die Tourist-Information Lage unter Telefon 05232/8183 oder verkehrsamt@lage.de.

Die nächsten vier Touren werden am Sonntag, 3. April, in Oerlinghausen eröffnet. Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Dirk Becker um 11 Uhr radeln die Teilnehmer neun Kilometer durch die Bergstadt. Start und Ziel ist der Rathausplatz, der anschließend zum Verweilen einlädt. Die Anmeldung erfolgt unter Telefon 05202/49329 oder per E-Mail (marketing@oerlinghausen.de).

Leopoldshöhe eröffnet am Freitag, 8. April, um 14.30 Uhr auf dem Marktplatz Leopoldshöhe eine neue digitale Fahrradtour. Nach einer kurzen feierlichen Einweihung der vom Rotary Club Detmold-Oerlinghausen gesponserten Rad-Service-Station durch Landrat Lehmann und Bürgermeister Dr. Martin Hoffmann werden die Radwilligen auf die rund 27 Kilometer lange Strecke rund um das Leopoldshöher Gemeindegebiet geschickt. Ziel ist der Heimathof Leopoldshöhe, hier wird es zum Abschluss noch eine kleine Stärkung geben. Weiterführende Informationen erhalten Interessierte unter 05208/991275 oder m.kriszan@leopoldshoehe.de.

Der ADFC Kreis Lippe übernimmt die Tourenbegleitung bei den Einweihungsfahrten, unter www.lippe.adfc.de sind weitere Radtermine zu finden.