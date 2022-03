„Geschirrmobil soll in Warburg stehen“

Warburg

Bündnis 90/Die Grünen in Warburg regen an, dass eines der drei Geschirrmobile des Kreises Höxter in Zukunft einen festen Standort in Warburg bekommen soll. Die Partei hat das zum Antrag für den nächsten Ausschuss für Mobilität und Umweltschutz gemacht, der am 7. März tagt.