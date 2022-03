„Geschlechterkampf nicht beendet“

Anlässlich des Internationalen Frauentages ist bis Ende März die Ausstellung über die Meilensteine in der Geschichte der Frauenrechte im Eingangsbereich der Mediothek in Lübbecke zu sehen.

Michaela Landwehr und Sabine Eickel von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) OWL, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lübbecke und der Gemeinde Hüllhorst, Sarah Lutz, haben sie zusammengestellt. Luise König und die Kolleginnen der Mediothek haben passende Büchern bereitgestellt. „Die Ausstellung soll deutlich machen, dass bereits vieles für Frauen erkämpft wurde, was uns heute in Deutschland nicht mehr vorstellbar scheint“, heißt es in einer Mitteilung.

Viel geschafft – noch viel zu tun

Dennoch sei der Kampf um die Geschlechtergerechtigkeit nicht abgeschlossen – zum Beispiel im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf: „Mit dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz hat das Bundesministerium 2007 ein Gesetz geschaffen, das für Männer und Frauen gleich ist. Bis zu drei Jahre Elternzeit können beide Partner beantragen und bis zu 14 Monate Elterngeld gleicht der Gesetzgeber den Wegfall des Einkommens teilweise aus. Laut Befragungen möchte jeder zweite Vater gerne die Hälfte der Elternzeit übernehmen – aber nur in jeder sechsten Familie wird dies umgesetzt. Viele Väter beantragen lediglich die Mindestanzahl Elternzeit mit zwei Monaten.“

Zum Thema Gewalt gegen Frauen heißt es: Es gibt Frauenschutzzentren und Notrufe; Gesetze zum Schutz vor (sexualisierter) Gewalt. Seit 2018 verpflichtet sich Deutschland, alles dafür zu tun, um Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, Schutz und Unterstützung zu bieten und Gewalt zu verhindern. „Die etwa 400 Frauenhäuser in Deutschland sind meist voll belegt, jede dritte bis vierte Frau erfährt einmal im Leben Gewalt – oft durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Frauen mit Behinderung werden noch häufiger zu Opfern. Hinzu komme die mentale Belastung bei der sogenannten Care-Arbeit (Tätigkeiten der Fürsorge, des Pflegens und Sich-Kümmern), die vor allem Frauen treffe. Zu diesen Themenblöcken wird es im Sommer eine Veranstaltung der AWO und der Gleichstellungsstelle geben.

Kontakt zur Beratungsstelle

Die Beratungsstelle für Schwangerschaft und Familienplanung der AWO OWL, Abteilung Gesundheit und Soziales im Regionalkreis Lübbecke (für Schwangerschaftsprobleme/Familienberatung) befindet sich in Lübbecke, Am Markt 16. Unter Telefon 05741/296815 können dort Termine vereinbart werden. Sarah Lutz ist am besten erreichbar unter den E-Mail-Adressen gleichstellung@luebbecke.de oder gleichstellung@huellhorst.de und in den sozialen Medien (Facebook und Instagram) zu finden unter dem Namen mrs_equal.