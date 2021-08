Geschwindigkeit war nicht angepasst

Das war wohl der tragischste Unfall in diesem Jahr“, sagt Polizeisprecher Uwe Maser, als er sich zur Ursache des tödlichen Unfalls am Freitagabend auf der B61 zwischen Hiddenhausen und Kirchlengern äußert. Die Ermittlungen haben ergeben: Der 83-jährige Unfallfahrer ist „mit nicht angepasster Geschwindigkeit“ unterwegs gewesen. Gegen 20 Uhr hatte der Mann aus dem Kreis Minden-Lübbecke mit seinem Jaguar auf der regennassen Bundesstraße in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren, war zunächst in den Gegenverkehr geraten und dort dann frontal vor einen Lkw gekracht. Der Mann war auf der Stelle tot. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

