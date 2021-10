Gesellenstück in Sachen Kultur

„Wir sind die Hebammen, die Mentoren“, sagt der Bildhauer und Mitinitiator des Projekts „Kulturgeselle“, Manfred Webel. Künstlerinnen und Künstler aus Paderborn betätigen sich vom 18. bis 30. Oktober als Geburtshelfer in Sachen Kreativität. Junge Menschen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren lernen bei ihnen und werden zu „Kulturgesellen“ und „Kulturgesellinnen“.

Sechs Paderborner Künstler greifen 36 Jugendlichen vom 18. bis 30. Oktober in ihren Ateliers unter die Arme

Das vom Land unterstützte gleichnamige Projekt des Vereins Paderborner Kreaturen findet zum vierten Mal in Paderborn statt und bringt 36 junge Menschen in die Ateliers von Laura Schlütz, Sarah-Marie Lau, Eddy Tude, Lukas Günther, Claudia Cremer-Robelski und Herman Reichold. „Es gibt kein Scheitern“, betonte am Donnerstag die Modedesignerin Laura Schlütz, die potenziellen Teilnehmern die Angst nehmen möchte, sich zu blamieren: „Manche brauchen einfach nur einen Stupser, um ihre kreative Seite zu zeigen.“