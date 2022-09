Gesellig und unterhaltsam

Schloß Holte-Stukenbrock

Auch im Zeitalter der Konsolen- und Handyspiele haben die bewährten Brettspiele nicht an Attraktivität verloren. Gesellschaftsspiele sind sehr beliebt und die Hersteller bieten immer neue Varianten an, die für viel Spaß und Vergnügen sorgen. Zum Kennenlernen, Ausprobieren und gemeinsamen Spielen veranstaltet die Bücherei St. Achatius, die Senner Lesequelle, und das Team der Offenen Nachmittage am Samstag, 17. September, von 14 bis 18 Uhr einen Brettspielnachmittag im Pfarrheim am Barbara­weg 1.