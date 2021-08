Gesellschaftskritik auf den Punkt gebracht

Aufrüttelnde Gedichte und lebendige Gespräche beim Lyrik-Abend in der Auferstehungskirche am Kurpark Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Als ein Forum für Gesellschaftskritik hat sich der Lyrik-Abend der 20. „Poetischen Quellen“ am Freitag in der Auferstehungskirche am Kurpark erwiesen.

Von Malte Samtenschnieder