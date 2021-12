Gespräch bis an die Grenzen

Die Fragestellung: Wie können wir jungen Menschen in unseren Bildungsprojekten der Demokratieförderung erreichen? Junge Menschen wollen in ihren Lebensrealität ernstgenommen werden und dass ihre Meinung gehört wird. Es ist die Herausforderung für eine gelingende Bildungsarbeit einen Lebensweltbezug herzustellen und die Jugendlichen in ihren Erfahrungen ernst zu nehmen, indem ein Dialog auf Augenhöhe schaffen wird.

Im Peerprojekt „Wi(e)dersprechen für Demokratie“ des Vereins „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ beschäftigen sich Jugendliche mit ausgrenzenden und herabsetzenden Äußerungen und lernen darauf regieren zu können. Anschließend erarbeiten sie ihr eigenes Training, um dieses mit anderen Jugendlichen durchzuführen. Sie werden zu Peercoaches des „Argutrainings“. Die Jugendlichen werden Peercoaches genannt, weil sie mit Gleichaltrigen (Peers) auf Augenhöhe üben zu reagieren. Die Peercoaches selbst lernen ein komplexes Thema spielerisch ihren Mitschülern zu vermitteln. Das Besondere daran, wenn Jugendliche Jugendliche trainieren ist, dass es sowohl für sie selbst einen großen Mehrwert hat, wie auch für ihre Mitschüler. Für Jugendliche ist es etwas anderes, ob ein Erwachsener ihnen etwas erklärt oder sie mit einer Mitschülerin über ein Thema ins Gespräch kommen.

Bei „Wi(e)dersprechen für Demokratie“ denken die Schüler über eigene Werte und Einstellungen nach, werden sensibel für die Bedürfnisse anderer, überdenken eigene und in der Gesellschaft vorhandene Stereotypen und Vorurteile, um dann akzeptierend und wertschätzend zu kommunizieren. In der Peercoachausbildung lernen die Jugendlichen zusätzlich, was es heißt, andere anzuleiten, wie sie Wissen vermitteln können, vor Gruppen zu sprechen und Diskussionen zu moderieren. Die Ausbildung thematisiert auch, welche schwierigen Situationen die Peercoaches in ihren eigenen Trainings befürchten.

Im Training stellen sich die Jugendlichen die Frage, wie ihre eigene Haltung dazu ist, wann sie im Gespräch bleiben, wann die Grenze erreicht ist und wie man das formuliert. Wie es bereits der Titel andeutet, lernen sie wieder miteinander zu sprechen, ihre Haltung und Wertvorstellung auf demokratische Weise Ausdruck zu verschaffen und Haltung zu zeigen. Das Training vermittelt einen empathischen und wertschätzenden Umgang.

Das Angebot ist Bestandteil des Projektes „Konstruktive Kommunikation“. Durchgeführt wird es vom Verein „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ mit Fördermitteln des Bundesprogramms „Demokratie leben“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Vor Ort umgesetzt wird das Projekt in Kooperation mit der Partnerschaft für Demokratie Schloß Holte-Stukenbrock und dem Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock.

www.kommunikation-demokratie.de