Gespräche und Hilfe bei Beisetzungen

Sie haben einen mehrmonatigen Ausbildungskursus absolviert und sind beauftragt, katholische Beisetzungen zu leiten. Sie werden dazu Kondolenzgespräche führen und die Wortgottesdienste zur Beisetzung mit den Trauernden feiern.

Für die Priester des Pastoralteams Salzkotten sind die beiden neuen Beerdigungsleiter ebenso wie die schon länger tätigen Frauen in diesem Dienst, Annette Breische und Nadine Grewe, eine willkommene Unterstützung. Mit ihren eigenen Fähigkeiten und Charakteren werden sie nun in den elf Gemeinden des Pastoralen Raumes tätig werden, so Beisler.