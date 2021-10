„Gesprächsangebot ist eine Farce“

Fridays for Future lädt Storck in Halle zum persönlichen Austausch ein – Firma lehnt ab

Halle

Erst das neue Camp im Wald, danach eine Online-Petition samt Boykott-Aufruf von Storck-Produkten – und am Sonntagabend dann ein Gesprächsangebot der Haller Fridays for Future-Aktivisten an die Firma Storck: Was nach einer Wende aussieht, ist es nicht.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold