Rödinghausen

Die Serie von Geldautomatensprengungen in der Region reißt nicht ab. In der Nacht zu Dienstag hat es die Filiale der Sparkasse an der Bruchstraße in Bruchmühlen erwischt. Die Höhe der Beute ist noch unklar, die Täter sind auf der Flucht. Es gibt Videoaufnahmen, die die Tat zeigen sollen.

Von Daniel Salmon