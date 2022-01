Gestaltung im Einklang mit der Natur

Bad Driburg will in das Areal rund um den Nethe-Stausee investieren – auch Campingplatz im Fokus

Die Stadt Bad Driburg plant deshalb nun eine Neugestaltung des gesamten Areals im Einklang mit der Natur. Der Stausee soll weiterhin ein attraktives Ausflugsziel insbesondere für Bad Driburger Familien und für Touristen sein.

„Der Stausee Neuenheerse bietet sich als Ausflugsziel für unsere Bad Driburger Bürger bestens an“, ist sich der 1. Beigeordnete der Stadt, Michael Scholle, sicher. Wanderwege und Radverbindungen, die das Areal mit dem Umland verbinden, seien bereits vorhanden und weitere interessante Ausflugsziele lägen direkt in der Nähe. Aber auch für Touristen sei dieser Bereich durchaus attraktiv, denn der bereits vorhandene, sanierungsbedürftige Campingplatz am Nethe-Stausee wäre eine ideale Übernachtungsmöglichkeit für Familien. „Ein solches Angebot fehlt bislang in Bad Driburg“, so Scholle.

Wie genau der Stausee in Neuenheerse und das direkt angrenzende Umfeld nach der geplanten Umgestaltung aussehen könnten und welche Freizeitmöglichkeiten es dann dort für die Bad Driburger Bürger und auch für Touristen geben wird, muss zunächst konzeptionell erarbeitet werden.

Der Bezirksausschuss Neuenheerse hat bereits eine Konzeptbeauftragung empfohlen. Hierzu seien die verschiedenen Nutzungsvarianten professionell aufzubereiten und vorzustellen. Bezüglich des Binnengewässers selbst sind eine Umflut, aber auch ein Abpumpen des Schlamms oder die Umgestaltung in eine Auenlandschaft denkbar.

Bezüglich des direkt angrenzenden Umlandes sind neben der Sanierung des Campingplatzes und einer Gastronomie natürlich auch weitere Wanderwege, Spiel- und Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche sowie ein Bootsverleih oder Ähnliches möglich. Voraussetzung dafür ist, dass ein Betreiber gefunden wird. Interessierte Investoren dafür gebe es bereits, so die Stadt Bad Driburg.

Der Nethe-Stausee hat nach Angaben der Stadt eine 4,5 Hektar große Wasseroberfläche; dies entspricht ungefähr der Größe von sechs Fußballfeldern. Damit ist der Stausee das größte Binnengewässer im Stadtgebiet Bad Driburg. Aus naturschutzfachlicher Sicht sind weite Teile des Stausees als besonders wertvoll einzustufen, heißt es aus der Verwaltung. Derzeit erfreue er sich insbesondere bei Anglern, Wanderern und Familien großer Beliebtheit.