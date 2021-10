Gestatten, Jude!

Stimmkünstler Max Rohland gestaltet höchst abwechslungsreiches Programm in Werther

Werther

Es ist sicher auch für einen professionellen Künstler nicht leicht, in einem großen sakralen Raum vor kleinem Publikum Atmosphäre aufkommen zu lassen. Max Rohland, Stimmkünstler und Schauspieler aus Paderborn, ist dieses Kunststück am Wochenende in Werther gelungen.

Von Christina Geis