Gestemmt, geschleppt und zugehört

Im Haus rechts haben die Furcherts bei Stemm-Arbeiten geholfen. Das angrenzende Haus ist den Fluten zum Opfer gefallen.Die Furcherts helfen im Flutgebiet, wo es eben geht. Hier stemmt Thorsten Furchert eine Wand auf, die durch die Wassermassen feucht geworden ist.Möbel, die noch zu gebrauchen sind, haben die Menschen in ihren Wohnungen oder Häusern in einem Raum zusammengestellt. In vielen Fällen ist ihnen nur wenig geblieben.

