Gestohlenes Saxophon kehrt zum Geburtstag zurück

Das war eine freudige Überraschung: Einen Tag vor seinem 55. Geburtstag hielt ein Rietberger sein Mini-Saxophon wieder in Händen. Das Instrument war vor fast sieben Monaten aus einem Bauwagen gestohlen worden, der auf einem Privatgrundstück in der Marienfelder Straße in Bielefeld-Quelle stand.

„Ich kann es noch immer nicht glauben“, teilte der Rietberger freudig mit und erklärte, dass er das Instrument in seinem neuen Beruf als Altenpfleger äußerst gerne nutzt, um den Bewohnern einen schönen Tag zu bereiten. Diese würden mitunter aufblühen und seien wieder in der Lage, mit ihren Familienangehörigen zu singen.

Ein vorsichtiger erster Ton wurde dem Saxophon bereits in den Räumen des Bielefelder Polizeipräsidiums entlockt, wo ihm das Instrument vor wenigen Tagen ausgehändigt wurde. Um die angrenzenden Büros nicht zu stören, blieb es allerdings dabei.

Die Ermittler waren in einem entwendeten Citroën, der in Brackwede auftauchte, auf das Saxophon gestoßen – neben diversen anderen Gegenständen. Den Beamten gelang es, das Instrument mit dem Tatgeschehen vom 21. Juni 2021 in Verbindung zu bringen. Damals hatte sich ein Unbekannter Zutritt zu dem Bauwagen verschafft, der in der Marienfelder Straße, Höhe Hammerholz, abgestellt war. Das gebogene Sopransaxophon der Marke Expression befand sich in einem 25 Jahre alten Hardcase-Musikkoffer mit Schnappverschlüssen. Der Koffer war in einem hellgrünen Rucksack der Marke „Eastpak“ verstaut. Zudem lagen dem Saxophon zwei Mundstücke aus Plastik und ein Mundstück aus Metall bei. Der Rietberger hatte daraufhin 200 Euro Belohnung ausgelobt.

Die Ermittlungen zum Diebstahl aus dem Bauwagen und zum Pkw-Diebstahl dauern an.