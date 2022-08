Gesucht: Bäume mit Perspektive

Bielefeld

Es wird wärmer in Bielefeld. Damit ist nicht die aktuelle Wettervorhersage gemeint, sondern eine Entwicklung, die sich kontinuierlich fortsetzt. Hält dieser Trend an, würde die Jahresmitteltemperatur am Ende dieses Jahrhunderts in Bielefeld den Wert von Mailand oder Venedig erreichen, etwa 12 bis 13 Grad. So steht es im Klimaanpassungskonzept der Stadt. In den vergangenen Jahren schwankte das Jahresmittel zwischen 10 und 11 Grad, auch das schon fast zwei Grad mehr als noch vor 50 Jahren.

Von Heinz Stelte