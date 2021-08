Gesucht: die perfekte Hundewiese

Hunde brauchen Auslauf, müssen sich auch mal richtig auspowern und herumtoben können – gerne mit ein paar Artgenossen: Doch wenn Thea Jacob mit Labradoodle Loki und Berner Sennenhündin Mika unterwegs ist, weiß sie kaum, wo sie diesem Anspruch der Tiere gerecht werden soll. Es fehlt in Herford schlicht der richtige Platz.

Wiesen und Felder gibt es in den Randbezirken zwar jede Menge, „aber deren Besitzer sehen es in den meisten Fällen nicht gerne, wenn Hunde darauf spielen“, sagt Thea Jacob. Da gebe es schon mal Stress, wenn man seine Vierbeiner trotzdem laufen lasse. „Viele haben Sorge, dass am Ende überall Häufchen liegen gelassen werden“, glaubt die 24-Jährige.