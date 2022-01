Gesucht: Gespür für Menschen und Geschichten

Steinhagen

Als Hermann Mensing vergangenes Jahr als „Auswärtiger“ nach Everswinkel kam und für drei Monate zum Dorfschreiber wurde, gefiel ihm das Leben in dem 9400-Einwohner-Ort so gut, dass ihn ein wahrer Kreativitätsschub erfasste. Auffälliges, Banales oder Kurioses – Mensing hatte keine Mühe, reichlich über all das und die Menschen zu schreiben. Dass es nur so aus der Feder fließt – oder in die Tastatur –, das erhoffen sich jetzt auch in Steinhagen die Macher des Projektes „Kultur am Kirchplatz“. Dafür suchen sie eine/n „Gemeindebeschreiber/in.“

Von Volker Hagemann