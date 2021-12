Die Sternsingerzentrale in Höxter sucht weiterhin Mädchen und Jungen, die zu Beginn des neuen Jahres den Segen zu den Menschen bringen und Spenden für Kinder in Not sammeln. „Werde Sternsinger und verändere die Welt“: Unter diesem Leitwort können junge Menschen am Samstag, 8. Januar, in Höxter und am Sonntag, 9. Januar, in Boffzen Teil einer großen weltumspannenden Solidaritätsoffensive werden.

Sternsingen in Pandemiezeiten – Aufruf an alle Kinder in Höxter – Dreikönige dringend gesucht

In den Grundschulen in Höxter haben die Organisatoren in diesen Tagen Anmeldezettel abgegeben. Darüber hinaus richten sie auch an ältere Kinder und Jugendliche den Aufruf, bei der Aktion mitzumachen. Anmeldungen nimmt Birgit Bömelburg per E-Mail unter der Adresse birgit.boemelburg@gmail.com entgegen. Sie und ihre Mitstreiter weisen darauf hin, dass sie die pandemische Lage im Blick behalten und besonnen abwägen, ob die Sternsinger durch die Straßen ziehen oder wie in diesem Jahr kontaktlos Spenden sammeln. „Trotzdem wäre es hilfreich, wenn sich Kinder und Jugendliche schonmal anmelden“, appelliert das Team.

Das Dreikönigssingen steht 2022 unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Die Kinder und Jugendlichen sammeln für Projekte, die die Gesundheitsvorsorge von Kindern in Afrika verbessern.

Falls die Sternsinger von Haus zu Haus ziehen können, starten sie am Samstag, 8. Januar, um 9 Uhr in Höxter (Dechanei und Pfarrheim St. Peter und Paul) sowie am Sonntag, 9. Januar, um 9.30 Uhr in Boffzen (Pfarrheim). Die Gewänderausgabe ist am Donnerstag, 6. Januar, 17 Uhr, jeweils in der Dechanei, im Pfarrheim St. Peter und Paul und im Pfarrheim St. Liborius in Boffzen. Ebenfalls am 6. Januar versammeln sich die Sternsinger um 18 Uhr zum Aussendungsgottesdienst in St. Nikolai. Auch diese Termine stehen unter dem Vorbehalt der Abwägung angesichts der Corona-Entwicklung.

Die Sternsinger machen bei diesem nunmehr 64. Dreikönigssingen auf die Gesundheitsversorgung von Mädchen und Jungen in Afrika aufmerksam. Dort sterben täglich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Lungenentzündung, Malaria und anderen Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln könnte. Beim Dreikönigssingen 2022 wird das Engagement der Sternsinger-Partner beispielhaft an Hilfsprojekten in den Ländern Ägypten, Ghana und dem Südsudan veranschaulicht.

Die Aktion läuft bundesweit wie immer unter der Federführung des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ und des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Informationen im Internet: www.sternsinger.de.