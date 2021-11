Gesunde Bäume sollen erhalten bleiben

Marienmünster

„Auf stadteigenen innerörtlichen Grundstücken werden gesunde und vitale Bäume grundsätzlich nicht gefällt“ – so lautet ein Beschlussvorschlag, mit dem sich der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen an diesem Mittwoch in seiner Sitzung um 18 Uhr im Rathaus beschäftigt.

Von Dennis Pape