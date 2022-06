Gesundes Frühstück für die Kinder

Landfrauen Rahdener Land, Werbegemeinschaft und der Aue-Markt starten Pilotprojekt in Preußisch Ströhen

Preußisch Ströhen

Ein gesundes Frühstück am Morgen ist für den Start in den Tag sehr wichtig. Für den Nachwuchs umso mehr. Doch nicht in allen Familien ist dies eine Selbstverständlichkeit.

Von Anja Schubert