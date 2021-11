Gesundes Obst in Schlänger Gärten

Mit einem Schaufenster-Quiz startete die Initiative im Juli in Schlangen. In Geschäften wurden Zettel ausgehängt. Wer dem Quiz von Laden zu Laden folgte, kam schließlich zu einem Lösungswort. „Die Lösung hieß ganz einfach Sommerferien“, sagt Anika Hendricks vom „Lippe im Wandel“-Team. Die Aktion hatte natürlich einen tieferen Sinn: Die Quiz-Gewinner wurden mit einem Apfelbaum belohnt. „Mit der Schaufenster-Aktion wollten wir so viele Bäume wie möglich pflanzen. Bäume speichern CO 2 . Ein Mensch in Deutschland braucht zirka 800 Bäume, um seinen jährlichen CO 2 -Ausstoß zu kompensieren“, so Hendricks.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar