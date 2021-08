Gesundheit der Kinder fördern

Kostenlos in den Sportverein

Höxter

Mit einer Spende von 400 Euro unterstützt die Gas und Wasserversorgung Höxter GmbH das städtische Projekt Sports4kids. Die Kinder erhalten die Sports4kids-Gutscheine an ihrem vierten Geburtstag von ihrer Kita. Damit können sie sich für eine einjährige Mitgliedschaft in einem Sportverein bis zu einem Beitrag in Höhe von 50 Euro anmelden.