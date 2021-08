Getrennt und doch zusammen

Steinheim

Eigentlich gehört das Wort „Heim“ ja bereits zum Namen der Stadt Steinheim. So lautet das Motto der sechsten Auflage des „Moves for Dementia“ in der Emmerstadt in diesem Jahr „Steinheim – Heimat verbindet“. Und das, obwohl die Initiatoren, das Helene Schweitzer-Zentrum, das St. Rochus Seniorenhaus und der Seniorendienst Selma-Mobil aus Sandebeck eben eines genau nicht können: zusammen feiern.

Von Ralf Brakemeier