„Gewerbegebiet mit großer Strahlkraft“

Im künftigen Gewerbegebiet „Langebrede“ soll es möglichst wenig Verkehrsflächen geben (in weiß). Die gelben Linien markieren die vorhandenen (rechts durchs Brook) und die geplanten Rad- und Fußwege. Die große Parzelle rechts neben dem Fernwärmewerk und direkt an der A 33 wird Hörmann bebauen, im Zentrum zu erkennen sind auch das Parkhaus (orange) und die Bushaltestelle.Die Allee zur Hofstelle: Sie soll erhalten bleiben in die Strecke der Linienbusse eingebunden werden.

Foto: Büro Tischmann LohAnnemarie Bluhm-Weinhold