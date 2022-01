Gewerbesteuer bleibt vorerst niedrig

In Bad Wünnenberg bleibt die Gewerbesteuersatz weiter reduziert. Gegen die Stimmen der SPD und der Grünen sprachen sich CDU und FDP im Haupt- und Finanzausschuss dafür aus, auch noch im laufenden Jahr die Gewerbesteuer auf 390 Prozentpunkte zu belassen. Erst im kommenden Jahr soll sie wieder auf 414 Punkte angehoben werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte die CDU eine Herabsetzung der Gewerbesteuer durchgesetzt, um Unternehmen in der Pandemie zu entlasten.

Fraktionen von CDU und FDP in Bad Wünnenberg lehnen Antrag der SPD und der Grünen auf Erhöhung ab

Es bleibt dabei, dass der Gewerbesteuersatz in Bad Wünnenberg – hier ein Blick ins

Sowohl SPD als auch Grüne kritisierten, dass die CDU im Alleingang den Gewerbesteuersatz auf 390 Prozent gesenkt habe. „Die Stadt Bad Wünnenberg hat sich Jahrzehnte an den Vorgaben des Landes mit dem fiktiven Hebesatz orientiert. Dieser solide und bewährte Weg wurde verlassen und sorgte für Mindereinnahmen in Höhe von 600.000 Euro“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Stefan Stachowiak. Zudem argumentierte die Opposition, dass die Senkung des Hebesatzes nur denjenigen Unternehmen zugute komme, die so aufgestellt seien, dass sie Gewinne einfahren. Unternehmen hingegen, die von der Pandemie besonders betroffen waren und entsprechend weniger Gewinne erwirtschaften konnten, würden kaum von der Senkung profitieren.