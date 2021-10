Gewerkschaft nimmt Einkaufssonntage ins Visier

Bünde

Zwei verkaufsoffene Sonntage soll es in Bünde in diesem Jahr geben: am 31. Oktober und am 28. November. Die Mitglieder des Hauptausschusses haben bereits ihre Zustimmung signalisiert. Das letzte Wort hat aber der Stadtrat am 7. Oktober. Unklar ist noch, ob die Gewerkschaft Verdi gerichtlich gegen die Sonntagsöffnungen vorgehen wird.

Von Daniel Salmon