Gewinner sind ausgelost

Gemeinsam mit dem Team des Stromspar-Checks verschickte Klimaschutzbeauftragte des Kreises Höxter, Martina Krog, die Gewinne. „Viele Personen haben die Seite des Adventskalenders täglich besucht und eine Menge zum Energie- und Wassersparen im eigenen Haushalt gelernt“, berichtet sie.

Die 24 Türchen waren gefüllt mit einer Kurzgeschichte über den Alltag der Weihnachtswichtel und vielen Links und Videos zum Thema „Energiesparen ohne Komfortverzicht“. Darüber hinaus konnten die Nutzerinnen und Nutzer eine tägliche Quizfrage beantworten, die letztlich zum Lösungswort und der Teilnahme am Gewinnspiel führte. Zu gewinnen gab es eine Tasche mit Energie- und Wassersparartikeln, einen Bausatz für ein kleines Solarwindrad, ein Jahrbuch des Kreises Höxter 2022 sowie einen backCUP Mehrwegpfandbecher.

Mehrwegbecher als Preis

Gewonnen haben Josef Eilbrecht aus Marienmünster-Bredenborn, Anke Fabian aus Warburg, Nick Feldmann aus Brakel-Bellersen, Gisela Luchte aus Höxter-Godelheim und Carolina Strey aus Höxter. „Wir gratulieren den Gewinnerinnen und Gewinnern von Herzen und freuen uns, dass sie ihre Energiekosten in Zukunft noch besser in der Hand haben“, so Martina Krog.

Weitere Informationen zum Stromspar-Check gibt es auch online unter www.klimaschutz.kreis-hoexter.de oder www.stromspar-check.de.