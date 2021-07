Gewitter und Starkregen am Wochenende in NRW

Im Juli hat es laut dem Deutschen Wetterdienst deutlich mehr geregnet als üblich. Das Wochenende in NRW ist auch von Gewittern und Starkregen geprägt. Vorhersagen rechnen erst in der Nacht zu Montag mit Besserungen.

Am Wochenende müssen die Menschen in Nordrhein-Westfalen mit Gewitter und Starkregen rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind am Samstag und Sonntag einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen.



Am Sonntagnachmittag könne örtlich auch Starkregen mit 15 Litern pro Quadratmeter in der Stunde dazukommen. Auch mit starken und stürmischen Böen sei zu rechnen. Laut Vorhersagen sollen die Gewitter und Böen in der Nacht zu Montag wieder abklingen.