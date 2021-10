Gezielter Sport hilft nach Schlaganfall

Im Kreis Gütersloh erleiden jährlich 1200 Menschen einen Schlaganfall. An Betroffene richtet sich ein neues Rehasport-Angebot auch in Werther. Hinter dem kunstvollen Namen „SPORTnachSCHLAG“ verbirgt sich eine Initiative der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, des Kreissportbundes und vier heimischer Vereine: Der TV Werther, der SV Spexard, die Behindertensportgemeinschaft Gütersloh und der Wiedenbrücker TV werden ab Ende Oktober mit Rehasport-Gruppen starten.

Hintergrund: Der Schlaganfall ist eine Volkskrankheit und die häufigste Ursache für Behinderungen. Oft sind es Lähmungen von Arm oder Bein, die den Betroffenen die Rückkehr in ihr altes Leben erschweren. Bewegung ist für sie das A und O der Rehabilitation. Doch aufgrund ihrer speziellen Behinderungen kommen bestehende Sportangebote für die meisten Betroffenen nicht infrage.

Ende 2020 führte die Schlaganfall-Hilfe eine Umfrage unter mehr als 200 Schlaganfall-Betroffenen durch, um den Bedarf an Bewegungsangeboten zu erheben. 96 Prozent gaben an, sie würden gerne Rehasport in einer Gruppe betreiben, doch bestehende Angebote seien örtlich meist zu weit entfernt. „Das möchten wir mit unserem Förderprogramm ändern, durch das wir die Gründung von bis zu 70 neuen Rehasportgruppen in NRW anstoßen wollen“, sagt Dr. Michael Brinkmeier, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Interessierte Vereine konnten sich dafür melden, koordiniert wurden die Anfragen über die Landessportverbände.

Interessenten für eine der neuen Gruppen, etwa in Werther, wenden sich an Miriam Hilker, Telefon 05241/9770-20, per E-Mail: miriam.hilker@schlaganfall-hilfe.de.