Von drei Jahren bis 86: Generationen musizieren in der Eilshauser Kirche – Erlös des Benefizkonzerts für Kriegskinder

Hiddenhausen

In der Eilshauser Kirche hat unter dem Motto „Musik für den Frieden“ ein Benefizkonzert für die Opfer des Krieges in der Ukraine stattgefunden. Die spontane Idee wurde innerhalb von zwei Wochen durch die Mitarbeiter vom Haus der Musik Eilshausen in die Tat umgesetzt. Ziel war es, Spenden für die Notleidenden des Ukraine-Kriegs zu sammeln.

